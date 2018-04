Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Royal Park - Ken Poonoosamy incrimine un ministre

Des microplastiques ont été découverts dans de l'eau embouteillée au Canada. Et en mars, ces… Plus »

Sommes-nous sur le point de découvrir qui a bénéficié des berlines d'Álvaro Sobrinho ? Les limiers de la commission anticorruption s'y attellent. Ils ont convoqué le Transport Manager de l'Angolais hier. C'est lui qui gérait les véhicules d'Álvaro Sobrinho. Il est celui qui sait où, quand et avec qui les berlines se trouvaient. Sydney Bathfield, Chairman de Royal Park Ltd, a aussi été entendu hier. Dans les milieux proches de l'enquête, on laisse également entendre que le dossier à charge sur Dass Appadu, l'ex-secrétaire à la présidence de la République, est presque ficelé.

Dans les milieux, l'on soutient que ce n'est pas une pratique courante de demander autant d'avis juridiques. «C'est du legal advice shopping. On dirait que l'on essaie jusqu'à ce que l'on ait un avis favorable... ». Surtout, diton, que les avocats ont seulement donné leur aval sous conditions et qu'ils ont bien fait valoir les reputation risks qu'Álvaro Sobrinho représente.

17 Septembre 2017. C'est la date à laquelle un membre influent du gouvernement aurait organisé une réunion portant sur l'autorisation d'investissement d'Álvaro Sobrinho avec des membres du Board of Investment (BoI). C'est, du moins, ce que Ken Poonoosamy, ex-directeur du BoI, a affirmé aux limiers de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), selon une source proche des milieux. Sollicité par l'express, ce Senior Minister n'a ni infirmé ni confirmé ces dires.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.