Togo: Tour du Togo 2018 - Le Belge Jari Verstraeten enlève la 5è étape

Deuxième lors de la 4è étape, Jari Verstraeten s'est adjugé ce samedi la 5è étape longue des 102 km d'Atakpamé à Tsevié du tour cycliste international du Togo. Le Belge a été plus rapide dans les derniers mètres que le Burkinabé Seydou Bamogo, arrivé en deuxième position et le Français Mickael Dannet. La piste étant plane, les coureurs ont franchi la ligne finale en masse.

Une fin de course qui n'a pas favorisé le Belge Sander Cordeel, deux fois vainqueur lors des 3è et 4è étapes et qui se trouve à 4 secondes du maillot jaune, le Burkinabé Aziz Nikiema.

La stratégie des favoris en marche !

La folle course se poursuit toujours entre les deux prétendants au titre final lors de la dernière étape : le Belge Sander Cordeel et le maillot actuel, le Burkinabé Aziz Nikiema. L'Etalon dépasse seulement le Diable Rouge de trois secondes avant le lancement de la 5è étape par le préfet de l'Ogou Edmond Edoh Akakpo.

Les deux favoris n'ont pas parfois envie de prendre les initiatives et si l'un d'entre eux s'élance, l'autre annule rapidement son échappée. Tant mieux pour les autres qui ont profité de ce moment d'attention pour creuser l'écart. Seydou Bamogo, seul fait la différence à hauteur d'Amakpapé et devance un premier groupe d'une minute 03 et du second 1 minutes 50. Position en aérobic, passage en force sur les petites élévations, Bamogo est parti seul en absence d'un relais avec un autre.

Et derrière, les Maliens, les Congolais, quelques Togolais, les Français continuent leur randonnée avec les favoris dans le premier groupe. A 20 km, le premier groupe derrière Bamogo décide finalement de prendre de l'avance. Ils se lancent et réduisent petit à petit l'écart jusqu'à 5 km d'arriver avant de passer au sprint avec Seydou. Emoussé et visiblement fatigué par cette échappée en solo, le Burkinabé a été rattrapé et dépassé sur la ligne d'arrivée, devant le préfet de Tsevié (35 km de Lomé), Etsé Kadévi kodjo.

Tranquille, Aziz Nikiema ne s'est pas pris la tête. Il gère aisement son avance de quelques poussières pour conserver le maillot de leader de Togocel.

Quelques maillots gagnés

Premier au classement général au temps : Aziz Nikiema

Classement général par point au Belge : Jari Verstraeten

Maillot de la combativité Dodo au Burkinabé : Bikienga

Maillot du plus chanceux GTA au Togolais Djabigue

Meilleur équipier togolais : Éric Adams