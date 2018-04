Mauritanie/Guinée: Ligue 1 - L' OM privé de Sarr et Kamara à Troyes

Pour son déplacement à Troyes, dimanche, l' OM sera privé de Boubacar Kamara et Bouna Sarr. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille ne doit néanmoins pas délaisser le championnat, qui reprend ses droits dimanche avec un déplacement à Troyes. Et dans l'Aube, Rudi Garcia devra encore bricoler, la faute à des corps meurtris par les efforts répétés depuis août dernier.

L'entraîneur de l' OM sera privé de Bouna Sarr et de Boubacar Kamara. Le jeune défenseur souffre d'une entorse à la cheville gauche lors de la victoire contre Leipzig (5-2), jeudi soir, et l'ailier reconverti latéral s'est luxé l'épaule gauche. L'OM tire la langue et s'épuise de match en match.

Cette rencontre de la 33ème journée de Ligue 1 entre Marseille et Troyes paraît clairement disproportionnée sur le papier, tant par l'écart entre les 2 équipes au classement général que par le niveau de jeu que ces dernières produisent lors de chaque journée. C'est avec l'objectif de récupérer la 3ème place que les Phocéens se déplacent au stade de l'Aube.

Longtemps sur le podium, les Marseillais ont vu Lyon piquer leur place la semaine passée, suite à un 0-0 sans saveur concédé face à Montpellier. Alors qu'il ne reste plus que six journées à disputer et que les Gones - devant au goal-average - bénéficient d'un calendrier clairement plus favorable, l' OM se doit de faire le plein ce dimanche chez l'ESTAC.