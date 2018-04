Afrique du Sud: Denis Sassou N'Guesso salue "le sens élevé de l'honneur" de Winnie Mandela

Invité d'honneur des autorités sud-africaines aux obsèques de Winne Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela et icône comme ce dernier de la lutte anti-apartheid, le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a exprimé, samedi 14 avril, à Soweto, l'attachement de son pays à la cause que défendait celle qu'on appelait Mama Africa: « Le Congo vient de perdre un modèle dont le parcours de premier plan est une source d'inspiration enrichissante. Winnie nous laisse un héritage, le sens élevé de l'honneur et de l'engagement devant une cause noble, malgré les risques encourus, y compris au péril de sa vie" a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso dans l'éloge à l'illustre disparue qu'il a prononcé aux côtés de ses homologues sud-africain, Cyril Ramaphosa, et namibien, Hage Geingob.

