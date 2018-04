Comores: La Cour constitutionnelle menacée de disparaître, l'opposition inquiète

Ce transfert de pouvoir interroge aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, Saïd M'Changama, aujourd'hui représentant de la société civile : « Mais qu'est-ce qui explique que ces gens-là ne puissent pas désigner les conseillers ? C'est des questions toutes simples. Mais est-ce qu'ils sont malades ? Apparemment pas, non. Mais qu'est-ce qui leur fait peur, qui les pousse à ne pas exercer ce droit, ce devoir puisqu'il est constitutionnel ? Quand on sait que le président veut continuer son mandat, j'ai peur. J'ai peur parce que si le président dit qu'il est suffisamment fort tout seul pour faire ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? »

« Les gouverneurs des deux îles Anjouan et Grande Comore ont déjà désigné leurs membres. On a dit qu'ils ne sont pas acceptables. Et ceux qui n'ont pas désigné leurs membres, ce sont les gens les plus proches du chef de l'Etat. Cela a rapport évidemment avec le référendum à venir. Mais pour moi cette décision nous amène dans une situation - et je mesure bien le mot -: c'est un coup d'Etat constitutionnel. », dit-il.

