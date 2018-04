Ile Maurice: Porté disparu, un ado de 15 ans retrouvé dans un état second

Malgré son jeune âge, Angelo est déjà connu des services de police. Il a commis plusieurs délits mineurs par le passé et sa maman ne sait plus quoi faire pour le remettre dans le droit chemin. Il avait quitté son domicile dans la soirée du 2 avril pour se rendre au travail, raconte la trentenaire. «Mon fils a quitté l'école très tôt. Il ne voulait pas aller en classe et désobéissait aux profs. Depuis, il effectue des petits boulots à droite et à gauche.» En constatant qu'il n'était toujours pas rentré le lendemain, sa famille s'est lancée à sa recherche et a appelé d'autres proches.

«Il se pourrait, affirme la maman âgée de 37 ans, qu'il ait consommé de la drogue synthétique. Sa léta li ti été la... So figir ti enn kalité. Pé paret linn pran simik.» Elle avoue que des habitants de la localité lui avaient dit que son fils consommait de la drogue, mais qu'elle ne voulait pas y croire et qu'elle n'a jamais vu de signe alarmant... «Mé zédi kan monn trouv li, la ti pé paret linn fim sintétik mem», poursuit-elle.

