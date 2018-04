Ile Maurice: L'hôtel The Residence - Les protestants organisent une prière devant l'hôtel

La plage de Belle-Mare était animée ce matin, dimanche 15 avril. Plusieurs employés de l'hôtel The Residence, ainsi que des membres de diverses associations socioculturelles se sont regroupés devant l'hôtel. Ils ont participé à une session de prière en signe de protestation contre certains règlements de l'établissement.

Vidya Kowlessur, président de l'association Hindu Human Rights, a déclaré que les exigences de l'hôtel The Residence, notamment de demander à ses employés de ne pas porter de tika ni de sindoor lorsqu'ils sont au travail, est une atteinte aux valeurs ancestrales. Il a cité en particulier le cas de Soolekha Dlwhoor. «Madam la 14 an inn travay la zamé ti éna sa kalité problem la. Pourtan madam la so bann foto dan magazinn lotel, kot li pé fer welcome avek so tika.»

Des employés de l'hôtel The Residence protestent l'interdiction de porter le tika et le sindoor, ainsi que l'exigence de porter des sous-vêtements couleur chair. Le ministère du Travail a référé le cas au State Law Office qui a conclu que ces règlements sont «anticonstitutionnels et discriminatoires». Face au refus de l'hôtel de se plier à la décision du Parquet, le ministère a entamé des poursuites au criminel contre l'établissement hôtelier.