Mauritanie: Transhumance transfrontalière - Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment leur attachement à l'accord

A la suite des gouverneurs et walis des deux pays, les ministres de l'Elevage du Sénégal et de la Mauritanie ont présidé, jeudi dernier, les réunions du comité paritaire en charge du suivi de la transhumance transfrontalière entre les deux pays. Une déclaration finale a sanctionné les travaux avec des accords trouvés entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal.

Lors de ce comité paritaire qui a enregistré la participation des gouverneurs de Saint-Louis, Louga, Matam et Tambacounda et les Walis des wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimakha, les autorités se sont réjouies de la réussite des échanges. En effet, des discussions autour de plusieurs points, à savoir l'accord règlementant la transhumance transfrontalière entre les deux pays, le protocole de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et des productions animales, la situation pastorale dans les deux pays et le commerce du bétail, ont permis d'aboutir à un consensus.

Le comité paritaire a noté, avec satisfaction, la mise en œuvre des recommandations de la Déclaration de Nouakchott de mai 2015, notamment l'exécution par la commission ad hoc du recensement du cheptel transhumant au Sénégal et en Mauritanie, les échanges d'informations zoo-sanitaires, la contribution de la Mauritanie à l'approvisionnement en moutons du marché sénégalais à l'occasion de la Tabaski ou Aid El Kebir 2017, etc.

Malgré tout, les préoccupations portant sur le non-respect de certaines dispositions du protocole d'accord règlementant la transhumance transfrontalière entre les deux pays, notamment les formalités administratives, les points de passage officiels, les effectifs, les zones et la durée de séjour autorisés, de même que la non-harmonisation des tarifs de l'eau et de l'aliment bétail appliqués aux transhumants et aux résidents, et la sécurité des biens et des personnes demeurent autant de questions à régler.

Cette réunion entre dans le cadre de la coopération multisectorielle entre les deux Etats. Aux questions liées à la transhumance frontalière et la pêche, s'adjoint depuis quelques temps, la décision des deux gouvernements « d'exploiter ensemble les ressources naturelles que partagent nos deux peuples liés par la géographie et l'histoire, la religion, la culture et le sang », a souligné Mme Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Elevage et des Productions animales. Ainsi, poursuit-elle, dans le domaine de l'élevage, il est constaté l'amélioration nette de « nos relations sur la protection sanitaire du cheptel, le commerce du bétail et la transhumance transfrontalière ». Pour sa part, Mme Vatma Vall Mint Soueina, ministre de l'Elevage de la République islamique de Mauritanie, est également revenue sur l'exemplarité des relations entre nos pays. Les deux ministres ont réitéré leur attachement à l'accord portant sur la transhumance transfrontalière liant les deux pays et l'importance de la tenue régulière des réunions du comité paritaire. Aussi, ont-elles réaffirmé l'engagement des autorités à mettre en œuvre les dispositions dudit accord.