Algérie: Yacine Brahimi - L'Algérien dit n'avoir jamais été contacté par l'OM

Passé par le Stade Rennais avant d'atterrir au FC Porto depuis quelques saisons, Yacine Brahimi aurait pu jouer avec l'Olympique de Marseille selon certaines indiscrétions qui indiquaient que l'ailier algérien, par le passé, était dans le viseur des dirigeants du club phocéen.

Interrogé par le magazine Onze Mondial, Brahimi a démenti tout contact avec l'OM. « L'OM ? Non, non, moi, comme je t'ai dit, il n'y a rien. Ce sont des rumeurs, des 'on dit'. Je n'ai jamais été en contact avec l'OM. Intéressé ? Franchement, je ne me suis jamais posé la question. Depuis ma première discussion avec le coach cette année, c'était sûr que j'allais rester à Porto. Et quand j'ai quelque chose en tête, je ne me mets pas autre chose en tête. Je suis heureux à Porto, je suis heureux dans ce grand club, j'ai envie de gagner », a assuré l'international algérien, auteur de 28 matchs et 7 buts en Liga Sagres du Portugal cette saison.