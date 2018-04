Ile Maurice: Disparition - Un couple britannique à la recherche de «son» chien errant

Quand le coup de foudre s'est-il produit ? «Mon mari et moi avons passé nos vacances au Sensismar Lagoon, à Anse-La-Raie, fin 2017. Là-bas, nous sommes tombés amoureux d'un chien de plage que nous avions baptisé Sensi», relate Sarah Thompson. «Sensi est un chien merveilleux, amical, aimant et amusant. Il a environ trois ans et est de couleur marron doré.» La Britannique raconte que son mari et elle ont de merveilleux souvenirs du chien. «Un jour que j'étais dans la piscine, Sensi est venu vers moi. Il a enroulé ses pattes autour de mes bras sur le bord de la piscine puis s'est blotti dans mon cou. Il voulait toujours des câlins et des bisous», confie la Britannique. «Il frappait à notre porte chaque matin. Après le petit déjeuner, il venait s'asseoir avec nous près de nos chaises longues. Dire au revoir à Sensi lors de notre dernier jour nous a brisé le cœur. En deux semaines, cette boule de poil magnifique a volé une partie de notre cœur», pleure la touriste.

