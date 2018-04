Angola: La Primagest n'a jamais fait partie de la Sonangol

Luanda — La Société nationale des carburants d'Angola (Sonangol) a éclairci vendredi, dans un communiqué de presse, que les entreprises Berkeley, Primagest (sociétés de gestion SA) et la Leadervalue (Bureau de conseils sur les Investissements SA), n?ont jamais fait partie d'une quelconque structure entrepreneuriale détenue à tout titre par la concessionnaire.

La Sonangol qui réagit aux récentes nouvelles publiées dans les médias angolais et portugais, constate des doutes au sujet de sa déclaration faite en avril 2016, dans laquelle elle juge clairement avoir déclaré que la société Primagest « n'est et n'était jamais» entre 2011 à 2013, sa filiale.

Elle ajoute que la Primagest ne faisait pas partie, ni était, d'une manière ou de l'autre, liée à elle, réitérant que la même explication vaut également aux entreprises Berkeley - Gestion et services SA et la Leadervalue- bureau de conseils sur les investissements SA.

D'autre part, et aussi pour éviter des doutes, la Sonangol déclare expressément qu'elle n'a pas, n'a jamais eu, directement ou indirectement, de lien avec l'acquisition du Grpupe entrepreneurial COBA par la Berkeley - gestion et services SA et par la Leadervalue - Bureau de conseils sur les investissements SA ou, même, à l'activité de ce groupe entrepreneurial dans les années qui ont suivi, que ce soit à l'égard des sociétés enregistrées en Angola, que ce soit à l'égard des sociétés enregistrées au Portugal, notamment la COBA - bureaux d'études et de travaux barrages et Planning SA et la COBA-bureau d'ingénierie et environnement SA.

«Bien que la Sonangol ne réagit pas à toutes les nouvelles publiées à son égard, en particulier celles qui ne causent pas d'incidences ou de dommages importants à elle ou aux tiers, dans ce cas, par l'impact qu'elle peut avoir et la gravité de ce qui est en jeu, ne peut manquer de faire publiquement cette clarification », lit-on dans la note de la Sonangol.