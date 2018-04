Angola: Des manifestants exigent le retour du capital exporté illégalement

La Cour provinciale de Luanda reprend lundi 16 avril le procès de l'activiste angolais Rafael Marques et du… Plus »

Selon lui, le Parlement, l'Exécutif, le BNA et le Ministère Public devraient contacter rapidement des organismes ou des institutions similaires de pays tels que le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert pour discuter des voies efficaces du retour des capitaux illégalement exportés.

A son tour, l'académicien Fernando Macedo, qui s'est également associé aux protestations, estime que l'argent doit être retourné à l'Etat et "non gardé par ceux qui ont épuisé le trésor, qui doivent aussi être connus de la société".

"Nous voulons que l'argent revienne aux coffres de l'Etat et le Président de la République oublie l'histoire du volontarisme et entre immédiatement dans une forme coercitive", a déclaré l'activiste, qui n'exclut pas une procédure légale pour les prévaricateurs.

A son tour, le projet de l'UNITA prévoit que les ressources patrimoniales, transférées ou maintenues à l'étranger ou à l'intérieur du pays, non déclarés, provenant du territoire national par des personnes physiques ou morales, doivent être dûment déclarées à l'État angolais et le paiement de la contribution extraordinaire.

Dans la proposition soumise à la plénière par l'exécutif, les Angolais avec des dépôts de plus de 100 mille dollars à l'étranger et non déclarés auront six mois pour faire leur rapatriement en Angola sans être soumis à aucune enquête criminelle, fiscale ou de change.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.