Angola: Football - La FAF reconnaît "l'ambiguïté" dans le rapport avec la ZAP

Luena — Le vice-président de la FAF, José Macaia, a reconnu vendredi à Luena, Moxico, que la relation entre l'institution et l'opératrice ZAP, sponsor du championnat national de football de première division est une relation relativement ambiguë et fonctionnelle.

Le vice-président comprend que le championnat, étant la compétition à laquelle tous les clubs participent, il ne devrait y avoir des clubs qui en bénéficient plus, d'autres moins et d'autres qui n'en bénéficient même pas, ce qui est "ambigu" à son avis.

Il a soutenu que la relation entre la FAF et la ZAP est «fonctionnelle» parce qu'elle atténue certaines difficultés financières de certains clubs ayant moins de pouvoir financier.

Cependant, il espère améliorer l'image et aller vers une relation plus solide, plus efficace et plus globale, car c'est le rôle de la FAF.

"L'année dernière, nous avions la direction d'un sponsor et cette année en a une autre. Cette année, nous avons été en mesure de négocier plus globalement et graduellement nous allons consolider la couverture ", a-t-il promis.

La ZAP sponsorise le championnat depuis deux ans, mais on méconnait la valeur du contrat qui lui a valu de «rebaptiser » la plus grande fête nationale de football, par GirabolaZap.