Ile Maurice: Trianon Shopping Pak - Gros litige avec Shoprite

«Passez le moins de temps possible à la gare de Rose-Hill.» C'est ce que demande la police aux… Plus »

Devant, on y trouve un podium. Il date des fêtes de Pâques. Il a été aménagé pour les enfants qui veulent se faire prendre en photo. Un espace aménagé pour mettre un peu de gaieté en ce lieu qui a été témoin d'une tragédie le 12 novembre dernier. Le feu avait éclaté dans l'entrepôt de Shoprite, ce qui avait coûté la vie à un des employés, Dinesh Domah, dont le corps avait été retrouvé le 19 novembre... En se rapprochant des «shutters», on constate qu'une odeur de fumée flotte toujours dans l'air.

Un des agents de sécurité affirme que depuis que Shoprite n'opère plus, les visiteurs se raréfient. Selon lui, l'hypermarché contribuait à attirer les foules. Jessica Telcide et Marie-Michelle Rannoojee, deux vendeuses travaillant dans des magasins sis à proximité affirment, elles, que depuis la fermeture de l'hypermarché, les recettes ont baissé. «Dimounn ti pé vinn fer zot komision ek fer enn ti létour dan magazin.» La situation est telle que le propriétaire du magasin a dû prendre congé de deux employées. «Péna travay mem», lancent nos interlocutrices, dépitées.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.