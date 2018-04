Ile Maurice: Atteint de Polio - Shane, deux ans, seul à l'hôpital depuis 10 mois

«Passez le moins de temps possible à la gare de Rose-Hill.» C'est ce que demande la police aux… Plus »

Mais la famille du petit affirme, des habitants de Grand-Baie, est catégorique. Elle ne l'a pas abandonné. «So fami mizer, so mama déza éna dé lot zanfan. Li bizin trasé ek li pa kav al toulézour. Mé li alé kouma li kav. Li kontan so zanfan ek li ousi li sagrin séki li pé andiré», soutient-elle. Et d'ajouter que toute aide à Shane est la bienvenue. «Mo pa pou kasiet ou. Nanyé mem nou péna. Si gagn enn dé ti zafer, Shane ti pou soulazé.»

Il a environ deux ans. Et a passé presque la moitié de sa vie à l'hôpital. Seul, sans une visite de ses proches. Le petit Shane Bharut, dont les parents ne lui ont pas fait faire de vaccins, a été admis à l'hôpital du Nord il y a dix mois. Le garçonnet est atteint de polio. Selon le personnel soignant, il a passé trois mois en soins intensifs et sept mois en salle.

