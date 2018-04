Le Naaba Sigri, chef coutumier de Saponé a organisé une course cycliste amateur, le samedi 14 avril 2018. Cette activité sportive entre dans le cadre des festivités de sa fête coutumière (Nabasga) qui sera organisé le dimanche 22 avril 2018.

La population de Saponé, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou a vécu une journée sportive, le samedi 14 avril 2018. En prélude à sa fête coutumière prévue pour le dimanche 22 avril 2018, Naaba Sigri, chef coutumier de la localité a organisé une course cycliste pour amateurs au profit des hommes et des femmes de la commune rurale.

C'est la gent féminine qui a été la première a enfourché sa monture. Sur une distance d'environ 6 km, allant de l'entrée de Kalkuidghin à la devanture du chef, c'est Clarisse Bilgo qui a été la première des 35 concurrentes à traverser la ligne d'arrivée. Elle a été suivie par Germaine Simporé et Azara Kiendrebéogo respectivement 2e et 3e. Chez les hommes, la distance était d'environ 12 km.

En plus de la distance des dames, ils ont effectué deux fois un circuit à l'intérieur de la ville. Là, Richard Nikiéma a été le plus fort. Il a devancé les 27 autres participants. Adama Compaoré a été le second et Siméon Pognogo a complété le podium.

Les récompenses ont été les mêmes dans les deux genres. Les deux premiers dans chaque catégorie a reçu un vélo et une enveloppe financière proportionnelle à son rang. Du 3e au 10e chacun a gagné en fonction de son classement une enveloppe financière.

Deux prix spéciaux ont marqué la cérémonie de récompense. L'association ASMAD a remis un vélo à la plus âgée des 10 premières. Aussi, elle a intégré le plus jeune des 10 premiers chez les hommes à leur mutuelle de santé, lui et toute sa famille, et ce, pour une année entière.

C'est Pauline Ouangraoua et Ibrahim Nikièma qui ont été les lauréats. L'organisateur, Naaba Sigri, a promis d'intégrer désormais la course cycliste dans les festivités préparatoires de sa fête coutumière. Pour lui, ce sport permet à la population de Saponé de se rassembler et de raffermir les liens.