Burkina Faso: Championnat national D1 - Les Buffles conservent leur écart avec l'EFO

L'ASFA-Yennenga a été la plus surprenante de la journée. Les Jaune et Vert ont obtenu leur 3e victoire de la saison avec la manière. Les protégés de Cheick Oumar Koné ont corrigé l'US Comoé 4 buts 1 au stade du 4-Août. Malgré cette belle victoire, la Vieille Dame reste 14e au classement, mais s'éloigne de 6 points de la zone rouge

Le championnat national de football de première division s'est disputé, les 13 et 14 avril 2018. Le leader, l'ASFB, et son dauphin, l'EFO, se tiennent toujours à 6 points. Les deux équipes ont fait chacune le plein des points contre leurs adversaires respectifs, l'AS/SONABEL et le Salitas. L'USFA s'est invitée sur le podium après un déplacement fructueux de 2 buts à 0 contre Rahimo FC à Bobo-Dioulasso.

