Afrique du Sud: Funérailles de Winnie Mandela - Bataille en coulisses entre l'ANC et la famille

En façade tout était parfait, samedi 14 avril, dans le stade d'Orlando. La famille Mandela, les grandes figures de l'ANC, des présidents étrangers et même des membres de l'opposition enchainent les discours devant 35 000 personnes. En arrière-plan, c'est tout l'inverse. La famille Mandela et l'ancien parti de la défunte se sont livrés à une véritable guerre pour l'organisation des funérailles.

En Afrique du Sud, après les hommages à Winnie Mandela, place aux polémiques. Tout au long de ce deuil national, il a été question de la relation entre l'icône de la lutte contre l'apartheid et son parti, l'ANC, dont elle a été une des leaders avant d'en être écartée à cause de sa réputation sulfureuse. Moins de 48h après ses funérailles nationales, on apprend que de nombreuses discussions ont eu lieu entre la famille Madikizela-Mandela et les partis politiques pour honorer la mémoire de la mère de la Nation.

