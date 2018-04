Afrique: Buteurs africains - Hamdi Harbaoui puissance quatre

En Belgique, le Tunisien Hamdi Harbaoui s'est fendu d'un quadruplé. En Angleterre, l'Egyptien Mohamed Salah a effacé Didier Drogba des tablettes. En Italie, le Malien Cheick Diabaté a mis un nouveau doublé. Voici les buteurs africains du 9 au 15 avril 2018.

ALLEMAGNE / BUNDESLIGA - 30e journée

Le Germano-Ethiopien Davie Selke a inscrit un doublé pour le Hertha Berlin contre le FC Cologne (2-1).

L'Anglo-Nigérian Ademola Lookman, lui, a égalisé pour Leipzig sur le terrain du Werder Brême (1-1).

ANGLETERRE / PREMIER LEAGUE - 34e journée

Après avoir enchaîné les blessures aux genoux, Wilfried Zaha semble avoir retrouvé tout son tonus. En témoigne le doublé de l'Ivoirien avec Crystal Palace contre Brighton & Hove : une reprise à bout portant et un beau coup de tête en extension.

C'est après avoir fait le siège de la cage d'Everton que le Ghanéen Jordan Ayew a trouvé la faille d'une reprise de demi-volée et égalisé ainsi pour Swansea (1-1).

Mohamed Salah, en lice pour le titre de joueur de l'année en Angleterre, est entré dans les annales de la Premier League, le 14 avril 2018. Il est en effet devenu le meilleur buteur africain de l'histoire de ce championnat avec son 30e but, une superbe tête lobée face à Bournemouth.

Sadio Mané y est aussi allé de sa petite réalisation lors de la victoire 3-0 de Liverpool face à Bournemouth. Le Sénégalais s'y est repris à deux fois, le ballon ayant été repoussé par le portier adverse, suite à son coup de tête.

BELGIQUE / Pro Ligue - Play-offs

Marco Ilaimaharitra et son club de Charleroi ont été tenus en échec malgré un but du Franco-Malgache. Un coup de boule du Sénégalais Ibrahima Seck et une reprise de volée du Congolais Dieumerci Ndongala ont remis le Racing Genk à égalité 2-2.

Le Congolais Jordan Botaka a également arraché le 2-2 pour Saint-Trond dans l'enceinte d'Ostende.

Zulte-Waregem ne peut que se féliciter d'avoir embauché Hamdi Harbaoui, l'hiver dernier. Le Tunisien de 33 ans a une nouvelle fois démontré qu'il restait un sacré « renard des surfaces ».

Ce n'est en effet pas moins de quatre buts qu'il a mis face à Mouscron : un coup de tête bien placé, un penalty marqué (après une première tentative invalidée), une reprise de demi-volée dans un angle fermé, et un tir à bout portant. Le Franco-Camerounais Teddy Mézague n'a pu que sauver l'honneur (5-1).

Le Nigérian Abdul Ajagun a conforté la victoire de Courtrai dans l'enceinte de Lierse (2-0).

Enfin, le Ghanéen William Owusu s'est fendu d'un doublé avec Antwerp face à Wilrijk (2-0).

FRANCE / LIGUE 1 - 33e journée

Lancé par Jean Michaël Seri, le Franco-Malien Alassane Pléa a taclé le ballon pour son 14e « goal » de la saison, en L1. Nice a toutefois concédé le nul à Angers.

Marseille a gagné 3-2 à Troyes avec une réalisation de Clinton Njie. Le Camerounais, lancé sur la droite suite à un coup franc, a profité de la passivité adverse pour scorer d'un tir croisé.

Bordeaux s'est fait du bien (3-1) à Montpellier malgré la superbe frappe enroulée du Tunisien Ellyes Skhiri. Le Guinéen François Kamano s'est peut-être aidé d'un bras pour contrôler le ballon mais sa demi-volée a été validée. Le Franco-Ivoirien Soualiho Meïé a ouvert son pied droit pour porter l'avance girondine à 3-0.

C'est après une petite partie de « billard » dans la surface dijonnaise que le Burkinabè Préjuce Nakoulma a glissé le ballon au fond des filets (1-1).

La balle du 3-0 pour Lyon face à Amiens est parvenue au Burkinabè Bertrand Traoré qui ne s'est pas fait prier pour la mettre au fond, de près.

Un superbe crochet suivi d'une frappe a permis à l'Ivoirien Nicolas Pépé de briller une nouvelle fois, mais pas à Lille de battre Guingamp (2-2).

ITALIE / Serie A - 32e journée

On n'arrête plus Cheick Diabaté ! Le Malien a signé son troisième doublé de suite avec Benevento. Sassuolo a donc dû concéder le nul 2-2 suite à un subtil ballon piqué et à un tacle rageur de « l'Aigle ».

PAYS-BAS / EREDIVISIE - 31e journée

Vitesse Arnhem a humilié le Sparta Rotterdam 7-0. Le festival a débuté avec un « missile » du Sud-Africain Thulani Serero.

Le Belgo-Nigérien Cyriel Dessers n'a pu éviter un revers 3-1 au FC Utrecht sur les terres du Feyenoord Rotterdam.

Le Marocain Youness Mokhtar a ouvert le score pour le PEC Zwolle face à Excelsior (1-1).

Le Néerlando-Marocain Oussama Idrissi a doublé la mise pour AZ Alkmaar, vainqueur 3-0 chez Heracles Almelo.

TURQUIE / SÜPER LIG - 29e journée

L'Egyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet », d'un gros coup de tête, et le Ghanéen Bernard Mensah, d'un retourné acrobatique, ont donné la victoire 2-0 à Kasimpasa face à Karabukspor.

Fenerbahçe s'est imposé 2-1 chez Sivasspor dans le sillage d'un Aatif Chahechouhe décidemment en forme. Le Marocain a réussi à cadrer le tir à ras-de-terre qu'il fallait.

Le penalty du Béninois Stéphane Sessègnon n'a pas suffi à éviter une déroute 3-2 à Genclerbirligi sur la pelouse de Kayserispor.

Goztepe s'est imposé 2-1 contre Bursaspor avec une déviation de la tête de l'Algérien Nabil Ghilas. Le Sénégalais Moussa Sow a réduit le score en interceptant le tir d'un partenaire puis en glissant la balle entre les jambes du portier adverse.