Ile Maurice: Rentrée scolaire - La police demande au public d'être plus vigilant à la gare de Rose-Hill

Ce deuxième trimestre scolaire, qui commence aujourd'hui, lundi 16 avril, va durer jusqu'au vendredi 13 juillet. Si le premier trimestre a été marqué par le renvoi des admissions pour les Grades 1 et 7, et par plusieurs jours de congé pour cause de pluie et de mauvais temps, les autorités éducatives affirment qu'aucun retard n'est à déplorer quant à l'avancement du contenu des divers programmes d'études. Cette année, 11 610 élèves ont été admis en Grade 1 et 13 500 ont commencé le Grade 7.

Metro Express oblige, les travaux en cours aux alentours font que l'espace intérieur de la gare est réduit. De plus, les procédures d'entrée et de sortie pour certains autobus ont été modifiées.

«Passez le moins de temps possible à la gare de Rose-Hill.» C'est ce que demande la police aux collégiens et autres usagers de cette gare routière, à travers un communiqué émis, ce dimanche 15 avril, à la veille de la rentrée scolaire, par la Western Division.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.