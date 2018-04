Madagascar: Ndondolah & Tahiry an-XX - Tahiry est là !

Chose promise, chose due ! Tahiry a atterri à Ivato hier dans la matinée. Un retour qui n'est pas fortuit. Cette année, le groupe Ndondolah & Tahiry célèbre effectivement ses 20 ans dans le milieu musical, et veut célébrer cet anniversaire à tambours battants. La chanteuse est donc revenue au pays pour fêter cet évènement comme il se doit.

Plus radieuse que jamais, elle a annoncé être impatiente de retrouver les inconditionnels de Ndondolah & Tahiry. « On va passer aux choses sérieuses dès demain. On va donner le maximum et le meilleur de nous-mêmes pour faire de ce rendez-vous au Palais des sports le 1er mai, un évènement dont les gens se souviendront longtemps ».

Pour ces grandes retrouvailles avec leur public, le duo compte lui faire revivre l'ambiance d'autrefois, celle avec laquelle, ses fans l'ont découverte il y a vingt ans. « Notre répertoire sera composé de tous ces titres qui ont fait notre succès ».

« La mozika », « Confiance », « Aza ampirafesina », « Ianao ilay diamondra », « Kamboty fitia », « C'est le bon », ou encore « Rendez-vous » seront donc repris pour l'occasion, et seront revus et interprétés autrement... en mieux que l'original », précise le chanteur. Ainsi que Lucia, la KK Tahiry vont être là pour renforcer l'équipe et donner une dimension particulière à la célébration.