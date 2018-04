Madagascar: Basket-ball - Coupe du Président - GNBC réalise le hold-up parfait !

Cette 4e édition de la Coupe du Président est restée fidèle à la tradition avec en toile de fond des primes et des matériels offerts par le Président de la République à tous les acteurs, et notamment à Livio du ASC Boeny qui fut le meilleur marqueur de ce tournoi avec ses 103 points.

Le bon tempo. Et dans cet exercice, GNVB choisit de sortir son artillerie lourde avec ses cinq majeurs qui retrouva le bon tempo. Mora, Fabrice, Ricky, Elly et Jely. Une véritable armada qui parvint à surprendre l'ASCUT et finir le match avec de la marge par 98 à 92.

Quand il s'offrait le luxe de marquer à trois points et qu'il se montrait désormais régulier aux lancers francs, on se demandait où les Gendarmes ont cherché l'énergie nécessaire pour inverser le cours du jeu.

C'est dire que les Gendarmes offraient une solide opposition à une ASCUT à qui on ne pouvait pas reprocher grand-chose puisque, des joueurs comme Lalason, Tanjona et dans une moindre mesure Tolotra, ont livré un match épique. Même le grand Nigérian Ibrahim Ahmed avec ses 2 m 05 s'est révélé intraitable aux rebonds offensifs.

Solide opposition. Mais entre mener au score et gagner le match, il fallait être au top pour le faire, devant des Gendarmes qui ont fait un recrutement de premier choix avec l'arrivée du Majungais Elly retrouvant non seulement son ami Ricky, le petit fils de l'ancien ministre de la Police, Azaly Ben Marouf, mais également Francis, son coéquipier en équipe nationale ayant fini troisième du dernier championnat d'Afrique 3×3.

La 4e édition de la Coupe du Président a rempli son contrat avec le sacre des dames du MB2All devant le Soma Beach Basket-ball Club de Mahajanga. Le tout dans une très belle ambiance et sous les yeux du président Hery Rajaonarimampianina, visiblement ravi du spectacle. Et quel spectacle !

