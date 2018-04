Madagascar: Analamanga - Elgeco prend les commandes !

Quant aux jeunes de Fosa Juniors, ils poursuivent leur marche en avant et ne se mettent pas de pression inutile. Une tactique payante pour les protégés de Franck Rajaonarisamba et de Hiddink qui ont battu l'USCAFoot sur sa pelouse par 1 à 0.

Des militaires retrouvés après une entame de saison catastrophique et qui restent à l'affût de la moindre défaillance d'Elegco Plus ou de l'Adema pour se hisser au sommet. « Si on n'y arrive pas, on va attendre la Poule des As pour battre tout le monde », promet Bob, l'ancien latéral gauche du COSFA devenu membre de l'encadrement.

A l'heure des comptes, Elgeco Plus prend la tête du championnat avec 26 points contre 24 pour l'Adema et 21 pour le COSFA qui a battu hier, la CNaPS Sport par 3 buts à 1.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.