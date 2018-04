Il suffit d'aller chez les petits épiciers pour constater la réalité des consommateurs et voir, à quel point l'augmentation des prix des articles s'effectue sans filtre et prise de responsabilité de l'Etat.

Aucune solution. Etant donné la logique des détaillants et grossistes malgaches, la situation ira de mal en pire avec l'annonce de la hausse progressive des prix à la pompe. Si de leur côté, les transporteurs urbains et suburbains ont abandonné leur projet de hausse du tarif des taxi-be, les détaillants et grossistes semblent ne pas partager le même avis.

La liste n'est pas exhaustive. Les kilogrammes de certains légumineux, comme les pommes de terre et les haricots verts, ont atteint le plafond des 2 000 ariary. Le même constat est observé dans les articles pour bébés où, une augmentation de 500 ariary fait beaucoup de différences dans la gestion des portefeuilles des foyers. Une gestion qui est davantage plus difficile lorsqu'on sait que pour la majorité des malgaches, les dépenses excèdent les recettes.

