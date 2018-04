Selon le SGN, ces employés demandent une prolongation de deux ans, du contrat ou de l'envisager sous une autre forme de prestation de service. Notons que la mission assignée à la COTECNA est d'apporter une assistance technique à l'Administration douanière, pour la sécurisation et l'optimisation des recettes douanières, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Selon ce dernier, c'est depuis 2004 que la COTECNA a été implantée au Burkina Faso, à la suite d'un appel d'offres international. Et la collaboration, qui existe entre la COTECNA et l'Etat burkinabè, est établie sur la base d'un contrat dont le dernier en date, signé le 1er septembre 2015, arrivera à échéance le 31 août prochain. Mais, des employés de cette structure sont sous contrat à durée déterminée, et ces derniers craignent de se retrouver sans emploi.

Donc, ces structures, a-t-il dit, profitent de l'arrivée à échéance du contrat entre l'Etat et la COTECNA, pour demander la suppression de cette institution. « Nous demandons simplement et purement à l'Etat d'intervenir pour que le contrat de ces 200 employés soit prolongé afin que ceux-ci ne se retrouvent pas au chômage », a-t-il dit.

Selon le SGN, Paul Kaboré, c'est suite à des rumeurs qui circulent depuis un certain temps, faisant cas de l'arrivée à terme du contrat des travailleurs de la COTECNA le 31 août prochain, qu'ils ont tenu à lancer un cri de cœur au gouvernement. Car, a-t-il poursuivi, des structures qu'il ignore, souhaitent la fermeture de la COTECNA, parce que celles-ci ne trouvent plus la nécessité d'un tel organe d'appui technique à l'Administration douanière.

