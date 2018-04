Burkina Faso: Eddie Komboigo, president du CDP - « Notre seul adversaire, c'est la majorité qui n'arrive pas à gérer notre pays »

D'un ton ferme, Eddie Komboïgo affirme qu'il prendra ses responsabilités dans ce sens et ce, en tant que premier responsable du parti. « En tant que premier responsable du CDP, je prendrai mes responsabilités pour que l'unité et l'union s'installent dans toutes les 45 provinces du pays, entre les militants de notre parti », s'est-il engagé.

« Il n'y a point de jalousie au CDP. Nous n'accepterons pas la désunion au CDP. Ceux qui veulent que le CDP se divise, ne devraient pas être au CDP. C'est l'adversaire qui doit nous diviser et nous allons nous tenir main dans la main. Notre seul adversaire, c'est la majorité qui n'arrive pas à gérer notre pays et qui appauvrit davantage nos populations » a-t-il signifié.

Pour ce faire, Eddie Komboïgo pense qu'il est bon et encore mieux que « ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont géré avec le président Blaise Compaoré, acceptent pousser les plus jeunes qui montent les escaliers pour la conquête de prochaines victoires ».

Nous serons là les années à venir et le CDP va reconquérir sa place, non pas pour rigoler, mais pour servir les populations du Houet parce que vous avez été flattés. On vous a menti.

Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) était à Bobo-Dioulasso le samedi 14 avril 2018. Objectif, installer officiellement les structures du parti dans la province du Houet et en même temps, sonner la mobilisation pour le prochain congrès qui se tiendra du 5 au 6 mai 2018 à Ouagadougou, la capitale politique du Burkina Faso.

