Angola: Futsal - RNA et CIAM en finale du tournoi de la communication sociale

Luanda — Les équipes de la Radio Nationale d'Angola (RNA) et du Centre de Presse Aníbal de Melo (CIAM) disputeront samedi prochain la finale du tournoi de la communication sociale de futsal.

Avant cette rencontre, la petite finale opposera la formation de la Télévision Publique d'Angola (TPA) et à celle de Nova Gazeta.

Ambas as equipas tiveram um percurso irrepreensível nas fases anteriores da prova, tendo curiosamente RNA e CIAM disputados o torneio no grupo A, juntamente com as equipas da Rádio Tocoista e a Rádio Mais. Coube à RNA a conquista do primeiro lugar do grupo, enquanto o CIAM quedou-se na segunda posição.

Nos quartos-de-final, a RNA bateu a Banda TV por contundentes 6-2, ao passo que o CIAM obteve uma vitória mínima diante da Edições Novembro, por 2-1.

Antes da final, as equipas da TPA e da Nova Gazeta discutem o terceiro e quarto lugares, em jogo agendado para as 9 horas. Uma hora depois, às 10, acontece um jogo de futebol feminino, entre duas equipas de futsal de Luanda que serve de promoção da futura prova de futsal no género entre os profissionais da Comunicação Social.