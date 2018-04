Afrique: Trente équipes en quête de conquête

Mercredi 18 avril au soir, la liste des 16 équipes qualifiées pour la phase de poules de la 15e Coupe de la Confédération Total sera connue. Sauf énorme tsunami le club ghanéen Aduana Stars a déjà son billet en poche. Vainqueur 6-1 à l'aller des néophytes malgaches de Fosa Juniors, il peut voyager tranquille.

Les Rwandais de Rayon Sports possèdent trois buts d'avance sur les Mozambicains de Costa do Sol, avantage substantiel mais pas décisif à cent pour cent. Deux autres clubs ont planté de solides jalons en remportant la première manche à l'extérieur, le Raja de Casablanca qui a pris la mesure de Zanaco (2-0) en Zambie, et le Djoliba de Bamako parti battre le MFM FC au Nigeria (1-0).

Si les cinq équipes précitées ont effectué une bonne partie du travail, il reste à trouver les douze autres. Un retour, une année en arrière, témoigne que les clubs ayant démarré la saison dans la Coupe de la Confédération Total avaient fait la loi, onze d'entre eux ayant validé leur qualification aux dépens des recalés de la Ligue des champions Total qui n'étaient que cinq en phase de poules.

Cette année trois clubs ont gagné la première manche chez elles sur le score de 2 à 0, El Hilal d'Omdurman, Young Africans et Williamsville AC. Elles étaient quatre la saison passée; trois s'étaient qualifiées et la quatrième avait été écartée aux tirs au but. Deux buts sont un avantage considéré comme minimum mais pas suffisant pour se déplacer l'esprit serein.

Les barrages livreront une indication sur l'état de santé de quelques clubs qui ont, par le passé, fait leurs preuves sur la scène continentale, et au-delà de leur football national. Cela concerne notamment l'ASEC Mimosas d'Abidjan, Enyimba d'Aba, l'AS V Club de Kinshasa et l'USM Alger. Et puis on comptera les rescapés nigérians. Pour l'heure, ils sont quatre, Akwa Utd, Eyimba, MFM FC et Plateau Utd.