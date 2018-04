Afrique: Jeux du Commonwealth 2018 - L'Afrique du Sud première nation africaine

Les rideaux sont tombés dimanche sur les 21ès Jeux du Commonwealth. C'est la ville australienne de Gold Coast qui a accueilli l'événement cette année. Et à la fin de la compétition, l'Afrique du Sud domine le tableau des médailles sur le continent avec 37 breloques et une 6è place mondiale.

Au total 9 pays africains ont réussi à glaner au moins une médaille lors des différentes épreuves. L'Afrique termine en tête avec 13 médailles d'or. On note les belles performances d'Akani Simbine qui a notamment créé la surprise sur 100 m devant le Jamaicain Yohan Blake, le nageur Chad Le Clos et ses 5 médailles (3 en or), sans oublier Caster Semenya titrée sur 800 et 1500 m avec à la clé deux records des Jeux.

En deuxième position, le Nigéria et ses 9 médailles d'or pour un total de 24 podiums. La jeune Oluwatobiloba Amusan, 20 ans, a remporté le 100 m haies dames.

Le Kenya monte sur le podium africain avec 17 médailles dont 4 en or notamment dans les courses de fond.

L'Ouganda a vécu une belle quinzaine avec 6 médailles dont 3 en or. Joshua Keptegei a remporté l'or sur 5000 et 10.000 m.

Avec Amantle Montsho en tête de gondole (victoire sur 400 m), le Botswana repart avec 5 médailles et 3 en or.

Vainqueur du marathon dames, Helalia Johannes offre l'une des 2 médailles d'or à la Namibie.

Après avoir alimenté la rubrique faits divers, le Cameroun a décroché 3 médailles dont 1 en argent (du boxeur Wilfried Seyi en -75kg) et 2 en bronze.

L'Ile Maurice, le Ghana et les Seychelles repartent avec une médaille chacun.

C'est l'Australie qui a gagné le plus de médailles à ces Jeux avec 198 breloques dont 80 en or. L'Angleterre 136 (45) et l'Inde 66 (26) complètent le podium mondial.