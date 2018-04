Afrique de l'Est: CECAFA U17 - Le Kenya affiche ses ambitions

Début depuis samedi dernier du tournoi des moins de 17 ans du CECAFA (Conseil des Associations de football d'Afrique de l'Est et du Centre). C'est le Burundi qui abrite la compétition et le pays hôte a été étrillé en ouverture 0-4 par le Kenya. 8 pays prennent part au tournoi.

A l'issue du tirage au sort, deux groupes de 4 ont été constitué. Dans la poule A, on retrouve, le pays hôte, le Kenya, la Somalie et l'Ethiopie.

Le groupe B regroupe Soudan, Ouganda, Tanzanie et Zanzibar. Mais ce dernier n'aura pas l'occasion d'aller loin. A l'issue de son premier match dimanche, le pays a été exclu pour un an et 15000 dollars d'amende pour avoir aligné des joueurs plus âgés.

Dimanche, la Somalie a été dominée par l'Ethiopie 3-1. Match nul 1-1 entre l'Ouganda et la Tanzanie.

Jour de repos ce lundi. Les matchs reprennent mardi avec au programme Burundi - Somalie et Ethiopie - Kenya.

Les demi-finales sont prévues les 24 et 25 avril tandis que la finale aura lieu le 29 avril.