Sénégal: Thiès - Une formation en investigation sur les crimes environnementaux

Pendant deux jours, les lundi 16 et mardi 17 avril, Dakar va vibrer au rythme de la commémoration de l'Appel de… Plus »

Les infractions contre l'environnement représentent "30% du commerce mondial, générant entre 70 et 213 milliards de dollars, rien que pour le trafic d'animaux et de produits forestiers", a-t-il dit, citant une étude d'Interpol.

Cette formation vise à améliorer les compétences des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, des agents d'autres corps comme la gendarmerie, la police, les agents des parcs nationaux, agents des eaux et forêts, la direction des aires marines communautaires protégées, les autorités judiciaires.

Thiès — Des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable et d'autres corps des forces de défense et de sécurité ont entamé lundi à Thiès, pour deux jours, un atelier de renforcement de leurs capacités en techniques d'investigation criminelle, et en procédure liée aux infractions d'ordre environnemental, a constaté l'APS.

