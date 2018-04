Afrique: Kunde 2018 - Ouagadougou accueillera la crème des artistes africains

Le fait majeur de cette 18e édition sera la délocalisation des Kundé qui auront lieu cette année au Palais des sports de Ouaga 2000. La salle des Banquets de Ouaga 2000 où a lieu habituellement la cérémonie étant réquisitionnée jusqu'au 20 juin prochain pour le procès du putsch manqué de septembre 2015. Parmi le trio d'artistes nominés au Kundé d'or 2018, deux grandes dames de la musique burkinabè sont dans les starting-blocks. Il s'agit de Habibou Sawadogo et Awa Boussim.

En plus des prestations d'artistes, de la remise des trophées et du diner gala, les Kundé 2018, c'est un tapis rouge qui sera dressé pour l'ensemble des convives et une parade de sapeurs africains avec le Congolais, Norbat de Paris, les sapeurs ivoiriens et la famille Macoco de Ouagadougou. Placée sous le parrainage de la Première dame du Faso, Sika Kaboré, le plateau artistique des Kunde 2018 se veut très alléchant.

En effet pour la première fois depuis 18 ans, le Ballet national du Burkina sera de la partie. Egalement le Collectif Burkina Voice (composé des artistes burkinabè Malika la slameuse, Pamika, Owena et Eunice Goula), Sana Bob, Frère Malkhom, Nathanaël Minoungou, Fally Ipupa (RD Congo), Charlotte Dipanda (Cameroun), Chidinma (Nigéria), Hiro (RD Congo), Frost (Côte d'Ivoire), Nel Oliver (Bénin) et bien d'autres artistes surprises.

Et pour le côté glamour de la soirée, il est prévu un défilé du couturier Bazem'c avec sa collection Kôkô dunda. Au total, ce sont 15 trophées dont 10 prix principaux, un Kunde d'honneur et un Kunde d'hommage qui seront décernés.

A la date du 16 avril, Habibou Sawadogo est plébiscitée par le public avec 49,02% de voix. Elle est suivie par Donsharp De Batoro (34,05%) et Hawa Boussim (16%). Le concert du After Kunde prévu pour le 28 avril dans la cuvette du palais des sports réunira les artistes Fally Ipupa, Chidnma, Hiro et 5