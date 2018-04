Burkina Faso: Promotion de la culture burkinabè - La diaspora burkinabè en Turquie s'active !

Faire la promotion de la culture du pays des Hommes Intègres hors de ses frontières, c'est le cheval de bataille des ressortissants Burkinabè résidant en Turquie. A cet effet ils ont organisé une activité culturelle le samedi 14 avril à Istanbul, la capitale économique du pays.

L'initiative est de l'Association des Etudiants Burkinabè en Turquie (AEBT) qui regroupe près de trois cents étudiants et lycéens, quelques cadres d'entreprises et hommes d'affaires.

L'un des objectifs majeurs de cette diaspora burkinabè est de participer à la consolidation des relations turco-burkinabè sur le plan économique et culturel. C'est dans cette perspective que l'initiative de la journée dénommée "Faso Raaré" a été prise par l'AEBT.

Le programme du jour, faut-il le rappeler, a été placé sous le thème : "Potentialités économiques et culturelles du Burkina Faso". L'objectif principal de l'activité est non seulement de contribuer à divulguer l'image et la culture du pays à l'étranger mais aussi et surtout d'attirer les investisseurs étrangers vers le Burkina Faso.

Expositions d'articles, conférences, animations culturelles et traditionnelles, prestations et gouter de mets locaux ; c'est entre autres les différentes activités qui ont constitué le menu du jour.

Aussi, comme prévu par les organisateurs de l'événement, un sketch calqué sur le fonctionnement du royaume Mossi, présenté par certains du comité d'organisation, a beaucoup attiré l'attention du public.

Satisfactions et doléances ... ..

L'activité aura réussi tout son pari car la joie se lisait sur le visage des quelques deux cents participants qui se sont mobilisés prendre part à l'événement.

Le président de l'Association des Etudiants Burkinabè en Turquie, Mohamed Awal Dabo, juge plus que satisfaisante cette première édition du Faso Raaré. " Il faut noter que c'est la toute première édition.

Et étant donné que tout début n'est pas facile, nous avons rencontré quelques difficultés certes, mais elles ont été surmontées grâce au dynamisme du comité d'organisation", a- t-il indiqué.

Il a par ailleurs félicité les membres du comité d'organisation pour le travail abattu et a exhorté tous les participants à davantage d'abnégation pour un futur plus épanouissant.

Plusieurs cadres d'entreprises, responsables d'ONG et hommes d'affaires Turcs ont pris part à cette journée dédiée au Burkina Faso.

Ces "hommes de bonne volonté" se disent également satisfaits du déroulement des activités et encouragent la diaspora burkinabè à multiplier pareilles initiatives pour plus de diversité et d'ouverture, gage d'un avenir plus radieux pour le Burkina Faso.

Si les sponsors turcs réitèrent leur engagement à accompagner de telles initiatives, le président de l'AEBT, lui, préfère plutôt que l'appui vienne d'abord de l'Etat Burkinabè. Mohamed Awal Dabo formule ainsi ses doléances au gouvernement Burkinabè à travers son ministère des affaires étrangères et des Burkinabè de la diaspora.

Selon lui, " il serait préférable que ce soit l'Etat Burkinabè, à travers son ambassade à Ankara ou son ministère de tutelle, qui nous accompagne en termes de financement au lieu de toujours tendre la main aux sponsors venant de l'extérieur", a- t-il déploré. Sur ce, rendez-vous est donc pris en 2019 pour la deuxième édition de Faso Raaré.