Afrique: Le procès d'Hayatou concernant le contrat CAF-Lagardère a débuté

La Confédération africaine avait alors vivement réagi via communiqué : « L'évocation de la moindre irrégularité dans cet accord commercial est dénuée de tout fondement et rejetée avec véhémence. La CAF défendra vigoureusement sa position, ses droits et sa réputation en utilisant tous les moyens légaux disponibles en droit international. »

A l'origine de cette procédure judiciaire, il y a un contrat d'un milliard de dollars signé par Issa Hayatou et Hicham El Amrani, en tant que mandataires de la CAF, le 28 septembre 2016 au Caire, avec Lagardère Sports. Un contrat de cession de la gestion des droits médias et marketing du football africain, pour la période 2017-2028.

Reporté à plusieurs reprises depuis 13 mois, le procès de l'ex-homme fort du football africain a débuté, ce 16 avril 2018 au Caire. Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football (CAF) de 1988 à 2017, et son ancien Secrétaire général, Hicham El Amrani, sont accusés par la justice égyptienne d'avoir « enfreint la loi égyptienne de la concurrence », d'avoir eu recours à « des pratiques anticoncurrentielles » et ce en « abusant de leur position dominante sur le marché égyptien », le siège de la CAF étant au Caire.

