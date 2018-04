Sénégal: Mimi Touré sur les menaces de l'opposition concernant la loi sur le parrainage - «La loi ira à l'assemblée nationale et ce ne sont pas...»

Pendant deux jours, les lundi 16 et mardi 17 avril, Dakar va vibrer au rythme de la commémoration de l'Appel de… Plus »

C'est son droit. Et ensuite, il faut avancer. Le projet a été présenté au chef de l'Etat et cela a été traduit par une proposition de loi qui ira à l'Assemblée nationale».

On ne peut pas continuer avec des candidatures qui sont là juste pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. On ne pourra pas gérer 100 candidats à l'élection présidentielle par exemple. Il va falloir trouver un système de tamis comme ça se passe dans beaucoup de pays... », a déclaré l'ancienne ministre de la Justice.

L'Envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré, ancien Premier ministre et responsable au sein du parti au pouvoir du Pôle mobilisation et parrainage de la candidature de l'actuel chef de l'Etat était en effet l'invitée du jour de l'émission Objection de la radio SudFm hier, dimanche 15 avril 2018.

