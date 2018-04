Sénégal: Me Augustin Senghor sur la gestion des fonds du mondial 2026 - «Le rapport de la cour des comptes 2002 sera notre bréviaire»

Pendant deux jours, les lundi 16 et mardi 17 avril, Dakar va vibrer au rythme de la commémoration de l'Appel de… Plus »

«Nous sommes sur la bonne voie. Grâce au président de la CAF, Ahmad, on va se doter d'un deuxième centre, celui de Guerew. Avec le Comité exécutif de la CAF, il a décidé d'attribuer ce centre sur 14 ha, à la FSF», a confié Me Senghor.

Par conséquent ajoute Me Senghor, «notre bréviaire, ce sera le rapport de la cour des comptes de 2002 et qui avait soulevé un certain nombre de points, qui va nous permettre de nous orienter pour éviter quelques manquements dont on ne peut pas considérer que c'était des détournements».

Ce séisme d'alors semble marquer à jamais les esprits. Et l'actuelle équipe fédérale présidée par Me Augustin Senghor n'entend pas tomber dans les mêmes travers, même si le président de l'instance dirigeante du football sénégalais a tenu d'emblée à préciser qu'on ne peut pas parler de «détournements».

Faire du rapport de la cour des comptes de 2004 sur la gestion financière de la coupe du monde 2002, un «bréviaire», c'est ce qu'a déclaré Me Augustin Senghor. Même, si selon le président de la Fédération sénégalaise de football, on ne peut pas parler de «prévarication» mais plutôt de «mauvais choix sur l'utilisation des fonds», avec des joueurs qui s'étaient taillés une part de lion.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.