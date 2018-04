Ile Maurice: Budget 2018-2019 - «Que ministres et députés se serrent la ceinture eux aussi»

Le bras de fer entre l'Integrity Reporting Services Agency (IRSA) et l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam se… Plus »

Le cas de discrimination envers une employée de l'hôtel the Residence a aussi été abordé par le syndicat. Les membres de Mauritius Labour Congress condamnent «sans réserve les mesures anti-croyance religieuse de l'hôtel The Residence». Ils n'écartent pas une manifestation devant l'hôtel, afin de «ne pas mettre en péril la paix sociale».

Haniff Peerun, président de ce syndicat, estime qu'il est impératif «qu'un changement intervienne dans le pays étant donné qu'on a célébré les 50 ans de l'indépendance cette année». Selon les membres du Mauritius Labour Congress, il faut à tout prix réduire les missions des ministres et députés à l'étranger. Car, hormis le fait «que certains ont deux emplois», on leur accorde des per diem alors qu'ils «vont habiter chez des proches lors de leurs missions à l'étranger».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.