Ile Maurice: Accusé d'escroquerie de plus de Rs 1 M - Un employé de MITD plaide non coupable

Appelée à la barre, une secrétaire qui effectuait des cours au MITD au moment des faits allégués, raconte qu'elle avait été approchée par l'accusé, qui travaillait dans l'administration et comme cleaner. Identifiant Vivek Tulsidas Punjabi, la présumée victime soutient qu'elle éprouvait des difficultés financières à l'époque. «Pour pouvoir joindre les deux bouts, l'accusé m'a proposé de me lancer dans un business de papeterie, dans lequel je devrais investir une certaine somme d'argent», raconte la femme. Selon ses dires, elle s'est laissée convaincre par l'homme, qui lui aurait dit d'investir une somme de Rs 300 000 pour un retour d'investissement de Rs 1 million. Elle relate avoir remis l'argent au suspect en plusieurs tranches mais n'aurait jamais eu retour sur son investissement.

Deux étudiants de la Mauritius Institute of Training and Development (MITD) et une employé de l'institution l'accusent de leur avoir escroqué plus de Rs 1 million. Il leur aurait fait croire qu'il pouvait leur venir en aide contre une somme d'argent en 2011.

