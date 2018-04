Ile Maurice: Fonction publique - Promotion pour 70 employés

Peintres, électriciens, maçons, charpentiers, plombiers, soudeurs, mécaniciens, menuisiers... Ils sont 70 au total qui sont passés du grade d'assistant ouvriers (Tradesman Assistant) à celui d'ouvriers dans la fonction publique.

Ils ont reçu leur lettre de promotion le 5 avril des mains de Nicolson Lisette, chef commissaire par intérim. «Cet exercice vise à favoriser le renforcement de la fonction publique dans l'île», explique ce dernier.

Ceux qui ont été promus dans leur filière respective ont au préalable réussi des tests d'aptitude (Trade Test) auprès du Mauritius Institute of Training and Development. Un exercice obligatoire organisé par l'Assemblée régionale. Cela fait plusieurs années qu'un tel exercice de promotion n'a pas été réalisé au sein de la fonction publique à Rodrigues. Un exercice «which was long overdue» selon certains.

Nicolson Lisette exhorte les nouveaux promus à jouer pleinement leur rôle et à faire preuve de sérieux afin de faire la fierté de la fonction publique en devenant des modèles pour les nouveaux recrus.

Dans six mois, les nouveaux promus seront confirmés à leur nouveau poste. Le chef de la fonction publique, Davis Hee Hong Wye, a rappelé à tous les fonctionnaires que la fonction publique est au service de la population. «C'est à vous d'aider le pays à progresser et à avancer dans la bonne direction», souligne-t-il. Et d'annoncer qu'un autre exercice de promotion aura lieu bientôt.