Sénégal: Kolda et la réélection du président Macky Sall - Le mouvement pour la réforme et le progrés anticipe sur le parrainage

Pendant deux jours, les lundi 16 et mardi 17 avril, Dakar va vibrer au rythme de la commémoration de l'Appel de… Plus »

Abdoul Azie Ba, Sg du mouvement et responsable de la commission sensibilisation et communication qui a beaucoup participé aux différentes victoires du camp présidentiel au Fouladou a réaffirmé pour sa part la volonté du mouvement de faire les meilleurs résultats dans le pays.

Et de préciser que « les populations doivent être sensibilisées un peu plus sur l'enjeu car il y a encore beaucoup de non-inscrits et des personnes qui ne sont visiblement intéressées même pour récupérer leur carte d'identité déjà dans les commissions. La tournée nous a aussi permis de visiter les différentes réalisations en termes d'infrastructures et autres ».

Sensibiliser pour le retrait des cartes d'identité, l'inscription des nouveaux et l'enregistrement pour le parrainage du candidat Macky Sall dans la région de Kolda : tel est l'ambition du Mouvement pour la réforme et le progrès qui, loin de la polémique sur le parrainage, travaille sur le terrain pour emmener Macky Sall à gagner dès le 1er tour au Fouladou. Compte rendu de sa rencontre avec la presse.

