Burkina Faso: Le nouveau modèle économique des éditions Sidwaya scruté

Etudiant en journalisme, Emmanuel Bicaba a soutenu son mémoire pour l'obtention du diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, option journalisme, le lundi 26 mars 2018 à Ouagadougou. Il a obtenu la note de 15/20.

Prévu pour se tenir du 26 au 28 mars 2018, les soutenances des étudiants stagiaires à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication(ISTIC), option journalisme et technique, ont effectivement commencé le lundi 26 mars 2018.

L'une des thématiques qui a retenu l'attention au cours de cette première journée de soutenances, est celle de l'impétrant Emmanuel Tiao Bicaba, portant sur le thème : « La contribution de Sidwaya mobile et Sidwaya numérique à la santé économique des Editions Sidwaya ».

C'est un document de 140 pages, faisant la synthèse de l'apport économique des produits numériques des Editions Sidwaya, qu' Emmanuel Tiao Bicaba a soumis à l'appréciation des membres du jury, le 26 mars 2018 à Ouagadougou.

Dans sa présentation, l'impétrant a relevé qu'après les années 90, dites années de grâce, le paysage médiatique du Burkina Faso s'est caractérisé par un foisonnement d'initiatives aux origines et aux motivations les plus diverses, toutes choses qui fournissent la preuve d'un dynamisme sans précédent dans le marché de l'information national et international et de souligner que les enjeux de la presse écrite à l'ère du numérique impose que l'offre s'adapte aux nouveaux modes de lecture et d'accès à l'information d'où, l'intérêt du choix du thème.

Quant aux membres du jury, c'est à l'unanimité qu'ils ont apprécié le choix du thème avant de se pencher sur la forme et le fond du travail de l'étudiant.

L'impétrant Bicaba est revenu sur la nécessité de promouvoir les produits numérique qui, selon lui, constituent de produits de niche avant d'esquisser des calculs aux fins de prouver la rentabilité des produits dits de niche qui sont par conséquent un modèle économique par la valeur ajoutée que ses outils génèrent.

Quant aux membres du jury, avant d'approuver le travail de l'impétrant, ils l'ont invité à prendre en compte les recommandations afin de déposer un document de qualité pour mettre à la disposition d'éventuels chercheurs, des données à valeurs journalistique et académique.