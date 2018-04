Pour la coordination, « la foire » que veut tenir le gouvernement a essentiellement pour but de réduire les rémunérations des agents publics de l'Etat conformément aux recommandations de la Banque mondiale et du FMI.

Dans un second cas, s'il maintient la dynamique d'une conférence comprenant les forces vives de la nation, les syndicats proposent que l'objet des débats porte sur la richesse nationale et sa gestion largement prédatrice», a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole de la CSFP, Souleymane Badiel, au-delà de toute attitude subjective et corporative, le processus envisagé via un format d'une rencontre réunissant à la fois le gouvernement, les syndicats et des forces vives de la Nation ne peut être la voie appropriée pour une discussion sereine et à même d'offrir un cadre convenable de défense des intérêts des travailleurs.

