Angola: Le gouvernement va réduire à 30% les coûts de contrat électronique

Les prochains secteurs qui seront insérés dans ce système sont ceux des Ministères de la Construction et des Travaux Publics, ainsi que de l'Energie et des Eaux, en tenant compte du volume d'acquisitions, a fait savoir la directrice nationale de contrat public, Rosária Filipe.

Pour la phase pilote, les fournisseurs nationaux et étrangers peuvent déjà concourir à la prestation de services publics au Ministère de la Santé, notamment à la Maternité "Lucrécia Paim", à l'Institut National de Lutte contre le Sida, à l'Hôpital Pédiatrique "David Bernardino" et aux Directions Nationales de Contrat Public et du Patrimoine. Ces derniers étant liés au Ministère des Finances.

Le système Online disponible pour les fonctionnaires nationaux et étrangers, lancé par le Ministère des Finances, par le biais du Service National de Contrat Public (SNCP), disposent des outils qui permettent aux concurrents d'accéder aux informations et aux procédures nécessaires pour pouvoir participer aux concours publics.

