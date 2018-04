Mali: Tombouctou - Les terroristes s'attaquent à la Minusma

Si la lutte contre le terrorisme et les attaques des groupes rebelles se fait ou doit se faire à travers une action concertée entres les forces de défense et de sécurité du Mali et celles constituées par la coalition internationale, le banditisme domestique est exclusivement l'affaire des autorités maliennes. Toute faiblesse à ce niveau, remet en cause la politique nationale en matière de sécurité et de protection civile.

Quelques instants plus tard, poursuit l'AFP, deux véhicules chargés d'explosifs, occupés par des assaillants équipés de casques bleus, d'après des informations communiquées par le ministère de la sécurité et de la protection civile, ont tenté de pénétrer à l'intérieur du camp.

Le camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali et de l'opération Barkhane basé à Tombouctou a fait l'objet d'une attaque samedi. Bilan : un mort du côté de la Minusma et une vingtaine de blessés.

