Sénégal: KAS Eupen - Pourquoi Mbaye Leye a été mis à l'écart ?

« J'ai allégé son fardeau. On lui demandait d'être leader, exemplaire et efficace. Il devait à la fois marquer et encadrer les jeunes. Et si l'équipe ne performait pas, sur qui seraient retombées les critiques ? Sur lui. J'avais l'impression que c'était un poids pour lui. Si j'ai fait le choix de ne pas le prendre c'était simplement pour le protéger. Après, je n'ai pas le temps de satisfaire tous les joueurs. Si un entraîneur devait expliquer à tout le monde pourquoi untel joue et untel ne joue pas, il ne s'en sortirait jamais », a-t-il dévoilé.

