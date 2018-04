Niger: La société civile nigérienne défie le gouvernement

Les services nigériens de sécurité gardent toujours Nouhou Arzika du Mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, Ali Idrissa, coordonnateur du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et Moussa Tchangari, de l'Ong Alternative espace citoyen. Tous sont incarcérés dans différentes prisons situées hors de la capitale Niamey. Depuis, les défenseurs des droits de l'homme demandent leur remise en liberté.

L'activiste dénonce un régime de "pensée unique" et confie à la Deutsche Welle sa détermination : "nous n'avons pas peur d'aller en prison, nous n'avons pas peur d'exprimer notre opinion. Nous sommes prêts effectivement à aller en prison au nom de nos opinions, nous sommes prêts effectivement à défendre la démocratie et restaurer la démocratie au Niger, quoi qu'il advienne."

Maïkoul Zodi du collectif "Tournons la page", rappelle l'objectif de la manifestation qui vise selon lui, à dire "non à cette loi de finances, non à cette façon de gouverner en muselant la société civile."

A défaut de se regrouper sur le lieu de rencontre prévu et qui était occupé par les forces de l'ordre, les manifestants ont pris position sur plusieurs axes et carrefours de la capitale où ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Quelques actes de vandalisme ont également été rapportés. Des échauffourées ont éclaté lorsque les forces de l'ordre ont tenté de disperser les marcheurs à coups de gaz lacrymogènes.

