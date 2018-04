Cote d'Ivoire/Algérie: L'ASEC en danger à Alger

C'est l'un des événements musicaux les plus attendus de Côte d'Ivoire. La 11e édition du… Plus »

Jusque-là, nous avons montré que nous savons voyager et nous comptons le prouver une nouvelle fois », promet l'entraîneur de l'Asec. En effet, le club ivoirien, depuis le début des éliminatoires, a réalisé ses plus belles performances à l'extérieur.

« L'essentiel pour nous à Abidjan, était de gagner sans prendre de but. Si nous réussissons à marquer un but en Algérie, l'adversaire sera obligé d'en marquer 3 pour nous éliminer.

En tout cas, le passif d'un but est vu par les Algériens comme un obstacle de paille que le Cr Belouizdad devra balayer rapidement pour se remettre dans le sens de la victoire. « Tout n'est pas perdu pour nous. A présent nous sommes en Algérie, Nous allons évoluer dans nos conditions, sur notre terrain et avec notre public.

