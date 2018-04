Me Philippe Sands, Queen's Counsel, qui est le président du panel juridique de Maurice, affiche aussi de l'optimisme. «Nous sommes à un moment important. Les premières plaidoiries ont été échangées le, 1er mars. Et nous préparons les réponses», a-t-il indiqué. D'ajouter qu'une trentaine de pays ont soumis des dossiers à La Haye. C'est la première fois qu'un Premier ministre mauricien s'adresse au APPG.

«Nous sommes arrivés à un moment crucial et nous travaillons dur pour préparer le cas devant La Haye comme il se doit. Le fait que Maurice ait demandé l'appui de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le dossier Chagos n'est pas un acte hostile envers un État quelconque.» Déclaration de Pravind Jugnauth à Londres, ce lundi 16 avril. Alors que se tenait la Commonwealth Heads of Government Meeting 2018, le Premier ministre a, lui, préféré se concentrer sur le dossier Chagos. Selon le PM, «le processus de décolonisation de Maurice est incomplet».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.