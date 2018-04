Cap-Vert: Atlantic Music Expo - Ilam, à la recherche du blues sénégalais

C'est un choix de faire en sorte que l'événement reste totalement populaire. Et d'ailleurs, l'ambiance est différente. Tous les artistes nous disent « Quand on vient à l'Atlantico Music Expo c'est différent des autres marchés parce même les professionnels voient ce que notre musique donne face à un public... »

Les deux festivals - le Kriol Jazz festival et l'Atlantic Music Expo - sont tous deux organisés par la famille Da Silva. Ecoutez les interviews croisées avec José, le père, celui qui a relancé la carrière de Cesaria Evora et qui a créé il y a 10 ans le Kriol Jazz festival et Elodie Da Silva, la fille de José. C'est elle qui dirige cette année pour la première fois l'Atlantic Music Expo. Elle se bat pour que cet évènement reste populaire et gratuit.

L'âme, le corps, jusqu'au bout de doigts Ilam fait sonner son blues. Ce jeune sénégalais va puiser cette vibration dans l'origine peule de sa famille. « En fait, le blues, ça vient puisque je suis un Peul, je viens de la langue qui parle le blues, ça parle de l'Afrique et c'est notre identité. Je fais toutes sortes de musiques, mais le blues, ça me parle plus», dit-il.

