Cap-Vert: L'Atlantic Music Expo est bel et bien lancé

35 nationalités, 500 participants, Plus de 30 concerts prévus. L'édition 2018 de l'Atlantic Music Expo est donc bien lancée et c'est Lindigo, groupe de l'ile de La Réunion, qui a eu l'honneur de clôturer la cérémonie d'ouverture.

L'Etat capverdien est donc moins présent et si le ministre de la culture n'est pas venu à la cérémonie d'ouverture de l'Atlantic Music expo, le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva, était bien présent et a rappelé que le gouvernement soutenait toujours le festival. Celui-ci « ne va pas disparaitre ».

Et même si, en conséquence, le budget du festival a été réduit de plus de la moitié, ce qui est « très dur », Augusto Veiga, directeur de l'association, reste confiant. L'évènement affiche toujours « beaucoup de qualité cette année », donc il « pense que ça va être bien ».

C'est un trio de Jazz, venu du Luxembourg, le Reis Demuth Wiltgen qui a eu l'honneur d'ouvrir la cérémonie de lancement de l'Atlantic Music expo. Mix de conférences et de concerts, ce festival essentiel dure 4 jours et fête cette année sa 6è édition.

